Андрей Федотович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Федот Матвеевич
Мать: Дарья Семионовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акулина Андреевна
Мать ребёнка: Наталья Зиновьевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Наталья Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Зиновьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно