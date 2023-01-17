Дарья Семионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Андрей Федотович
Отец ребёнка: Федот Матвеевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Егор Федотович
Отец ребёнка: Федот Матвеевич
Рождение ребёнка
19.07.1815
Сын: Илья Федотович
Отец ребёнка: Федот Матвеевич
Рождение ребёнка
04.02.1818
Дочь: Агафья Федотовна
Отец ребёнка: Федот Матвеевич
Рождение ребёнка
21.06.1822
Сын: Иван Федотович
Отец ребёнка: Федот Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Матвеевич
Смерть
Неизвестно