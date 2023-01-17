Дарья Семионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Семионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Андрей Федотович

Отец ребёнка: Федот Матвеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Егор Федотович

Отец ребёнка: Федот Матвеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1815

Сын: Илья Федотович

Отец ребёнка: Федот Матвеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1818

Дочь: Агафья Федотовна

Отец ребёнка: Федот Матвеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1822

Сын: Иван Федотович

Отец ребёнка: Федот Матвеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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