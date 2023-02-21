Наталья Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акулина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Федотович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Федотович
Смерть
Неизвестно