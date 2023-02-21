Наталья Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Зиновьевна

Наталья Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Федотович

Смерть
Неизвестно
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