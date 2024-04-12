Егор Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти21.01.1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Игнат Данилович
Бракосочетание
10.11.1788
Жена: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
30.10.1789
Дочь: Матрона Егоровна
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Наум Егорович
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
22.12.1802
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
22.12.1802
Сын: Даниил Егорович
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ольга Егоровна
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
28.08.1805
Сын: Иван Егорович
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
15.01.1811
Сын: Тимофей Егорович
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.01.1828
Причина смерти: чахоткою