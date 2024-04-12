Егор Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Игнатьевич

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

21.01.1828

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Игнат Данилович

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1788

Жена: Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
30.10.1789

Дочь: Матрона Егоровна

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Наум Егорович

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1802

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1802

Сын: Даниил Егорович

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ольга Егоровна

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1805

Сын: Иван Егорович

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.01.1811

Сын: Тимофей Егорович

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.01.1828
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою
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