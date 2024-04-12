Марфа Ефимовна
Место рождения
Дата рождения01.09.1770
Дата смерти22.09.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1770
Отец: Ефим Данилович
Мать: Акилина Кирилова
Бракосочетание
10.11.1788
Муж: Егор Игнатьевич
Рождение ребёнка
30.10.1789
Дочь: Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Егор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Наум Егорович
Отец ребёнка: Егор Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.12.1802
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Егор Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.12.1802
Сын: Даниил Егорович
Отец ребёнка: Егор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Егор Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.08.1805
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Егор Игнатьевич
Рождение ребёнка
15.01.1811
Сын: Тимофей Егорович
Отец ребёнка: Егор Игнатьевич
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.09.1834
Причина смерти: горячкою