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Марфа Ефимовна

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.09.1770

Дата смерти

22.09.1834

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1770

Отец: Ефим Данилович

Мать: Акилина Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1788

Муж: Егор Игнатьевич

Рождение ребёнка
30.10.1789

Дочь: Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Егор Игнатьевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Наум Егорович

Отец ребёнка: Егор Игнатьевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1802

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Егор Игнатьевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1802

Сын: Даниил Егорович

Отец ребёнка: Егор Игнатьевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Егор Игнатьевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1805

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Егор Игнатьевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.01.1811

Сын: Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Егор Игнатьевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.09.1834
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: горячкою
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