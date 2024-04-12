Даниил Егорович
Место рождения
Дата рождения22.12.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1802
Отец: Егор Игнатьевич
Мать: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
30.09.1824
Сын: Сергей Даниилович
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1826
Дочь: Акилина Данииловна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
30.12.1828
Дочь: Анисья Данииловна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
05.07.1831
Сын: Антон Даниилович
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ирина Данииловна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
08.01.1837
Сын: Михаил Даниилович
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
21.07.1839
Сын: Трофим Даниилович
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мавра Данииловна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
29.04.1845
Дочь: Ирина Данииловна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
05.07.1860
Дочь: Ольга Данииловна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно