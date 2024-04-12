Даниил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниил Егорович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.12.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1802

Отец: Егор Игнатьевич

Мать: Марфа Ефимовна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.09.1824

Сын: Сергей Даниилович

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1826

Дочь: Акилина Данииловна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.12.1828

Дочь: Анисья Данииловна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1831

Сын: Антон Даниилович

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ирина Данииловна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1837

Сын: Михаил Даниилович

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1839

Сын: Трофим Даниилович

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мавра Данииловна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1845

Дочь: Ирина Данииловна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1860

Дочь: Ольга Данииловна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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