Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения22.12.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1802
Отец: Егор Игнатьевич
Мать: Марфа Ефимовна
Бракосочетание
11.11.1823
Муж: Григорий Петров
Рождение ребёнка
03.11.1830
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Петров
Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно