Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Егоровна

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.12.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1802

Отец: Егор Игнатьевич

Мать: Марфа Ефимовна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.11.1823

Муж: Григорий Петров

Рождение ребёнка
03.11.1830

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Петров

Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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