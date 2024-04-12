Игнат Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнат Данилович

Игнат Данилович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

15.08.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Данила Егоров

Мать: Мавра (Марфа) Павлова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1767

Дочь: Агрипена Игнатова

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Егор Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1771

Сын: Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марья Игнатова

Мать ребёнка: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.08.1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close