Игнат Данилович
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти15.08.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Данила Егоров
Мать: Мавра (Марфа) Павлова
Рождение ребёнка
23.06.1767
Дочь: Агрипена Игнатова
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767
Сын: Егор Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.05.1771
Сын: Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марья Игнатова
Смерть
15.08.1816