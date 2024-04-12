Мавра (Марфа) Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра (Марфа) Павлова

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Матрона Данилова

Отец ребёнка: Данила Егоров

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Ефим Данилович

Отец ребёнка: Данила Егоров

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Пахом Данилов

Отец ребёнка: Данила Егоров

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Игнат Данилович

Отец ребёнка: Данила Егоров

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Афанасий Данилович

Отец ребёнка: Данила Егоров

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1748

Сын: Мирон Данилов

Отец ребёнка: Данила Егоров

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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