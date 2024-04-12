Мавра (Марфа) Павлова
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Матрона Данилова
Отец ребёнка: Данила Егоров
Рождение ребёнка
1729
Сын: Ефим Данилович
Отец ребёнка: Данила Егоров
Рождение ребёнка
1731
Сын: Пахом Данилов
Отец ребёнка: Данила Егоров
Рождение ребёнка
1734
Сын: Игнат Данилович
Отец ребёнка: Данила Егоров
Рождение ребёнка
1734
Сын: Афанасий Данилович
Отец ребёнка: Данила Егоров
Рождение ребёнка
17.08.1748
Сын: Мирон Данилов
Отец ребёнка: Данила Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно