Мирон Данилов
Место рождения
Дата рождения17.08.1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1748
Отец: Данила Егоров
Мать: Мавра (Марфа) Павлова
Рождение ребёнка
09.07.1770
Сын: Андрей Миронов
Мать ребёнка: Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Миронов
Мать ребёнка: Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Миронова
Мать ребёнка: Наталья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно