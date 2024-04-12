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Мирон Данилов

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.08.1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1748

Отец: Данила Егоров

Мать: Мавра (Марфа) Павлова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1770

Сын: Андрей Миронов

Мать ребёнка: Наталья Алексеева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Миронов

Мать ребёнка: Наталья Алексеева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Миронова

Мать ребёнка: Наталья Алексеева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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