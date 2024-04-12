Ефим Данилович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Данила Егоров
Мать: Мавра (Марфа) Павлова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Хрисанф Ефимович
Мать ребёнка: Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Некрасова Федосья Ефимовна
Мать ребёнка: Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
06.05.1756
Дочь: - Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
26.10.1757
Сын: Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
26.07.1764
Сын: Ермолай Ефимов
Мать ребёнка: Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
25.09.1765
Сын: Сергей Ефимович
Мать ребёнка: Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
01.09.1770
Дочь: Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Акилина Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Кирилова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно