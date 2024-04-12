Ефим Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Данилович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Данила Егоров

Мать: Мавра (Марфа) Павлова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Хрисанф Ефимович

Мать ребёнка: Акилина Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Некрасова Федосья Ефимовна

Мать ребёнка: Акилина Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Акилина Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1756

Дочь: - Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Акилина Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1757

Сын: Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Акилина Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1764

Сын: Ермолай Ефимов

Мать ребёнка: Акилина Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1765

Сын: Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Акилина Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1770

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Акилина Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Кирилова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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