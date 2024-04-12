Акилина Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Кирилова

Акилина Кирилова

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Хрисанф Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Данилович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Некрасова Федосья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Данилович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Данилович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1756

Дочь: - Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Данилович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1757

Сын: Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Данилович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1764

Сын: Ермолай Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Данилович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1765

Сын: Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Данилович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1770

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Данилович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close