Акилина Кирилова
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1746
Сын: Хрисанф Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Данилович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Некрасова Федосья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Данилович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Данилович
Рождение ребёнка
06.05.1756
Дочь: - Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Данилович
Рождение ребёнка
26.10.1757
Сын: Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Данилович
Рождение ребёнка
26.07.1764
Сын: Ермолай Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Данилович
Рождение ребёнка
25.09.1765
Сын: Сергей Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Данилович
Рождение ребёнка
01.09.1770
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Данилович
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно