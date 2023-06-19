Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти13.01.1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Ефим Данилович
Мать: Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Домна Михайловна
Мать ребёнка: Салмонида Григорьевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Салмонида Григорьевна
Рождение ребёнка
03.09.1798
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Салмонида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салмонида Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1805
Причина смерти: горячкою