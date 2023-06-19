Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Ефимович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

13.01.1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Ефим Данилович

Мать: Акилина Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Домна Михайловна

Мать ребёнка: Салмонида Григорьевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Салмонида Григорьевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1798

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Салмонида Григорьевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмонида Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
13.01.1805
Причина смерти: горячкою