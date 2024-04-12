Домна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти28.01.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Михаил Ефимович
Мать: Салмонида Григорьевна
Рождение ребёнка
02.02.1802
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
22.05.1804
Дочь: Федосья (Евдокия) Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
01.07.1807
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
30.05.1809
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.01.1851
Причина смерти: опухолью