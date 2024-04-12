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Домна Михайловна

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

28.01.1851

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Михаил Ефимович

Мать: Салмонида Григорьевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1802

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1804

Дочь: Федосья (Евдокия) Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1807

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.05.1809

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.01.1851
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: опухолью
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