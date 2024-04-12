Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

10.09.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Михаил Ефимович

Мать: Салмонида Григорьевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.04.1811

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1814

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1815

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1816

Дочь: Праскева Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1819

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1821

Дочь: Агрипена Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1825

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1828

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1831

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1834

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ильина

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.09.1834
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: опухолью
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