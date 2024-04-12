Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти10.09.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Михаил Ефимович
Мать: Салмонида Григорьевна
Рождение ребёнка
19.04.1811
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
02.10.1814
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
01.11.1815
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
19.10.1816
Дочь: Праскева Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1819
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
19.06.1821
Дочь: Агрипена Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
08.07.1825
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
22.01.1828
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
12.01.1831
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
10.03.1834
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ильина
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1834
Причина смерти: опухолью