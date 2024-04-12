Евдокия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ильина

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

18.12.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.04.1811

Сын: Семен Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1814

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1815

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1816

Дочь: Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1819

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1821

Дочь: Агрипена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1825

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1828

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1831

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1834

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.12.1852
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: опухолью
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