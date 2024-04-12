Евдокия Ильина
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти18.12.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
19.04.1811
Сын: Семен Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
02.10.1814
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.11.1815
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1816
Дочь: Праскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1819
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.1821
Дочь: Агрипена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
08.07.1825
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.01.1828
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
12.01.1831
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.03.1834
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.12.1852
Причина смерти: опухолью