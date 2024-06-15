Некрасова Федосья Ефимовна 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Федосья Ефимовна

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

10.01.1807

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Ефим Данилович

Мать: Акилина Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.11.1773

Муж: Некрасов Петр Казьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1774

Дочь: Некрасова (Некрасова) Настасья Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1777

Сын: Некрасов (Коськов) Лаврентий Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1778

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1781

Дочь: (Некрасова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Некрасов Ефим Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1784

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1785

Сын: Некрасов Василий Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.01.1807
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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