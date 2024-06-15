Некрасова Федосья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти10.01.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Ефим Данилович
Мать: Акилина Кирилова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1773
Рождение ребёнка
26.08.1774
Дочь: Некрасова (Некрасова) Настасья Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин
Рождение ребёнка
10.08.1777
Сын: Некрасов (Коськов) Лаврентий Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин
Рождение ребёнка
19.07.1778
Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин
Рождение ребёнка
21.01.1781
Дочь: (Некрасова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин
Рождение ребёнка
21.01.1784
Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин
Рождение ребёнка
28.02.1785
Сын: Некрасов Василий Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Казьмин
Смерть
10.01.1807