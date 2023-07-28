Дмитрий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Ефимович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.10.1757

Дата смерти

06.01.1795

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1757

Отец: Ефим Данилович

Мать: Акилина Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1781

Сын: Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефросинья Алексеевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1784

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ефросинья Алексеевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1785

Дочь: Федосья Дмитриева

Мать ребёнка: Ефросинья Алексеевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1791

Дочь: Мавра Дмитриевна

Мать ребёнка: Ефросинья Алексеевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.01.1795
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область