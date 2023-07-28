Дмитрий Ефимович
Место рождения
Дата рождения26.10.1757
Дата смерти06.01.1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1757
Отец: Ефим Данилович
Мать: Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
06.07.1781
Сын: Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
10.07.1784
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
24.05.1785
Дочь: Федосья Дмитриева
Мать ребёнка: Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
23.04.1791
Дочь: Мавра Дмитриевна
Мать ребёнка: Ефросинья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.1795