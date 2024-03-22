Федосья Дмитриева
Место рождения
Дата рождения24.05.1785
Дата смерти16.04.1813
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1785
Отец: Дмитрий Ефимович
Мать: Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
13.07.1801
Сын: Илья Антонов
Отец ребёнка: Зубятов Антон Никифоров
Рождение ребёнка
05.08.1802
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Зубятов Антон Никифоров
Рождение ребёнка
13.02.1804
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Зубятов Антон Никифоров
Рождение ребёнка
22.04.1807
Сын: Семен Антонов
Отец ребёнка: Зубятов Антон Никифоров
Рождение ребёнка
08.03.1809
Дочь: Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Зубятов Антон Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1813