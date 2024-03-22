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Федосья Дмитриева

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.05.1785

Дата смерти

16.04.1813

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1785

Отец: Дмитрий Ефимович

Мать: Ефросинья Алексеевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1801

Сын: Илья Антонов

Отец ребёнка: Зубятов Антон Никифоров

Рождение ребёнка
05.08.1802

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Зубятов Антон Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1804

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Зубятов Антон Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1807

Сын: Семен Антонов

Отец ребёнка: Зубятов Антон Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1809

Дочь: Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Зубятов Антон Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубятов Антон Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.04.1813
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