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Зубятов Антон Никифоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Зубятов Никифор Васильев

Мать: Некрасова Ксения Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1801

Сын: Илья Антонов

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Рождение ребёнка
05.08.1802

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1804

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1807

Сын: Семен Антонов

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1809

Дочь: Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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