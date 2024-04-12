Зубятов Антон Никифоров
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
13.07.1801
Сын: Илья Антонов
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
05.08.1802
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
13.02.1804
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
22.04.1807
Сын: Семен Антонов
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
08.03.1809
Дочь: Дарья Антоновна
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно