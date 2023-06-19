Некрасова (-) Ксения Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Ксения Сергеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

До 1800

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Некрасова Матрона Никифорова

Отец ребёнка: не указан

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Евдокия (Марья) Никифорова

Отец ребёнка: не указан

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марья Никифорова

Отец ребёнка: не указан

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Зубятов Антон Никифоров

Отец ребёнка: Зубятов Никифор Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Зубятов Гавриил Никифоров

Отец ребёнка: Зубятов Никифор Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Зубятов Никифор Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Никифоров

Отец ребёнка: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубятов Никифор Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1800