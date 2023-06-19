Некрасова (-) Ксения Сергеева
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиДо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Некрасова Матрона Никифорова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Евдокия (Марья) Никифорова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марья Никифорова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Зубятов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
1781
Сын: Зубятов Гавриил Никифоров
Отец ребёнка: Зубятов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Зубятов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Никифоров
Отец ребёнка: не указан
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1800