Евдокия (Марья) Никифорова
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти28.04.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агрипина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Пахомов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Пахомов
Рождение ребёнка
01.05.1809
Дочь: Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Пахомов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Пахомов
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.04.1824
Причина смерти: опухолью