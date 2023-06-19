Евдокия (Марья) Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Марья) Никифорова

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

28.04.1824

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: Некрасова Ксения Сергеева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агрипина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Пахомов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Пахомов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.05.1809

Дочь: Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Пахомов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Пахомов

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.04.1824
Причина смерти: опухолью