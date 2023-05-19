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Некрасова (-) Матрона Никифорова

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

20.09.1838

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: Некрасова Ксения Сергеева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Некрасов Михаил Дорофеич

Отец ребёнка: Некрасов Дорофей Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1799

Сын: Некрасов Иван Дорофеич

Отец ребёнка: Некрасов Дорофей Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1803

Дочь: Евдокия Дорофеева

Отец ребёнка: Некрасов Дорофей Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1806

Сын: Некрасов Семен Дорофеич

Отец ребёнка: Некрасов Дорофей Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.12.1809

Дочь: Настасья Дорофеева

Отец ребёнка: Некрасов Дорофей Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Дорофей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.09.1838
Причина смерти: горячкою
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