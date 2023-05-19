Некрасова (-) Матрона Никифорова
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти20.09.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Некрасов Дорофей Петрович
Рождение ребёнка
07.09.1799
Отец ребёнка: Некрасов Дорофей Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1803
Дочь: Евдокия Дорофеева
Отец ребёнка: Некрасов Дорофей Петрович
Рождение ребёнка
28.08.1806
Отец ребёнка: Некрасов Дорофей Петрович
Рождение ребёнка
18.12.1809
Дочь: Настасья Дорофеева
Отец ребёнка: Некрасов Дорофей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.09.1838
Причина смерти: горячкою