Некрасов Дорофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти09.04.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Некрасова Матрона Никифорова
Рождение ребёнка
07.09.1799
Мать ребёнка: Некрасова Матрона Никифорова
Рождение ребёнка
20.02.1803
Дочь: Евдокия Дорофеева
Мать ребёнка: Некрасова Матрона Никифорова
Рождение ребёнка
28.08.1806
Мать ребёнка: Некрасова Матрона Никифорова
Рождение ребёнка
18.12.1809
Дочь: Настасья Дорофеева
Мать ребёнка: Некрасова Матрона Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1811