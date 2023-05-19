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Некрасов Дорофей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

09.04.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Некрасов Петр Ларионов

Мать: Некрасова Надежда Герасимова

Бракосочетание
23.01.1790

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Некрасов Михаил Дорофеич

Мать ребёнка: Некрасова Матрона Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1799

Сын: Некрасов Иван Дорофеич

Мать ребёнка: Некрасова Матрона Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1803

Дочь: Евдокия Дорофеева

Мать ребёнка: Некрасова Матрона Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1806

Сын: Некрасов Семен Дорофеич

Мать ребёнка: Некрасова Матрона Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.12.1809

Дочь: Настасья Дорофеева

Мать ребёнка: Некрасова Матрона Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Матрона Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.04.1811
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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