(Некрасова) Евдокия Дорофеева
Место рождения
Дата рождения20.02.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1803
Бракосочетание
30.01.1821
Рождение ребёнка
02.06.1823
Отец ребёнка: Некрасов Федор Игнатьевич
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1827
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Некрасов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Некрасов Федор Игнатьевич
Смерть
Неизвестно