(Некрасова) Евдокия Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Евдокия Дорофеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.02.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1803

Отец: Некрасов Дорофей Петрович

Мать: Некрасова Матрона Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1821

Муж: Некрасов Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
02.06.1823

Сын: Некрасов Федор Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Игнатьевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1827

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Игнатьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Игнатьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Игнатьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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