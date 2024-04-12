Зубятов Никифор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубятов Никифор Васильев

Зубятов Никифор Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Зубятов Антон Никифоров

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Зубятов Гавриил Никифоров

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ксения Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1814
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close