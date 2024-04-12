Зубятов Никифор Васильев
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Сергеева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Зубятов Гавриил Никифоров
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Сергеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814