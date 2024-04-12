Ефросинья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти19.01.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
06.07.1781
Сын: Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
10.07.1784
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
24.05.1785
Дочь: Федосья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
23.04.1791
Дочь: Мавра Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Ефимович
Смерть
19.01.1813
Причина смерти: горячкою