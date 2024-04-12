Ефросинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Алексеевна

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

19.01.1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1781

Сын: Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Ефимович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1784

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Ефимович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1785

Дочь: Федосья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Ефимович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1791

Дочь: Мавра Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Ефимович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Ефимович

Смерть
19.01.1813
Причина смерти: горячкою
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