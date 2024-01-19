Стефан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения06.07.1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1781
Отец: Дмитрий Ефимович
Мать: Ефросинья Алексеевна
Бракосочетание
17.11.1803
Жена: Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
28.10.1804
Сын: Егор Стефанович
Мать ребёнка: Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Василий Стефанович
Мать ребёнка: Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
04.07.1806
Дочь: Ефимия Стефановна
Мать ребёнка: Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
26.03.1808
Сын: Кирил Стефанович
Мать ребёнка: Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
08.03.1811
Сын: Никифор Стефанович
Мать ребёнка: Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
09.02.1814
Дочь: Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
24.11.1818
Сын: Андрей Стефанович
Мать ребёнка: Евдокия Кирилова
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1823
Сын: Кирил Стефанович
Мать ребёнка: Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
19.06.1825
Сын: Иван Стефанович
Мать ребёнка: Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
14.06.1831
Сын: Иона Стефанович
Мать ребёнка: Евдокия Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кирилова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно