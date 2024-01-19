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Стефан Дмитриевич

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.07.1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1781

Отец: Дмитрий Ефимович

Мать: Ефросинья Алексеевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.11.1803

Жена: Евдокия Кирилова

Рождение ребёнка
28.10.1804

Сын: Егор Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1806

Дочь: Ефимия Стефановна

Мать ребёнка: Евдокия Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1808

Сын: Кирил Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1811

Сын: Никифор Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.02.1814

Дочь: Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Евдокия Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1818

Сын: Андрей Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия Кирилова

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1823

Сын: Кирил Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1825

Сын: Иван Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1831

Сын: Иона Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кирилова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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