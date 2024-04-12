Василий Стефанович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Стефан Дмитриевич
Мать: Евдокия Кирилова
Бракосочетание
06.02.1835
Жена: Домна Флорова
Рождение ребёнка
09.07.1840
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Домна Флорова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Домна Флорова
Рождение ребёнка
06.07.1846
Дочь: Ольга Васильева
Мать ребёнка: Домна Флорова
Рождение ребёнка
25.06.1853
Дочь: Агрипина Васильева
Мать ребёнка: Домна Флорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно