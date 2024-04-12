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Василий Стефанович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Стефан Дмитриевич

Мать: Евдокия Кирилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1835

Жена: Домна Флорова

Рождение ребёнка
09.07.1840

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Домна Флорова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Домна Флорова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1846

Дочь: Ольга Васильева

Мать ребёнка: Домна Флорова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1853

Дочь: Агрипина Васильева

Мать ребёнка: Домна Флорова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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