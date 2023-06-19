Евдокия Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кирилова

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.11.1803

Муж: Стефан Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.10.1804

Сын: Егор Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Дмитриевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Дмитриевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1806

Дочь: Ефимия Стефановна

Отец ребёнка: Стефан Дмитриевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1808

Сын: Кирил Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Дмитриевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1811

Сын: Никифор Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Дмитриевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.02.1814

Дочь: Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Стефан Дмитриевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1818

Сын: Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Дмитриевич

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1823

Сын: Кирил Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Дмитриевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1825

Сын: Иван Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Дмитриевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1831

Сын: Иона Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Дмитриевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно