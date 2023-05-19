Наум Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наум Егорович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

22.05.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Егор Игнатьевич

Мать: Марфа Ефимовна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Наумова

Мать ребёнка: Праскева Васильева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.04.1822

Сын: Арсений Наумов

Мать ребёнка: Праскева Васильева

Осташковской слободы, Селижаровской волости, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1825

Сын: Сучков Алексей Наумов

Мать ребёнка: Праскева Васильева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1827

Сын: Владимир Наумов

Мать ребёнка: Праскева Васильева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1830

Сын: Алексей Наумов

Мать ребёнка: Праскева Васильева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1832

Дочь: Праскева Наумова

Мать ребёнка: Праскева Васильева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.05.1840
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: внезапно
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