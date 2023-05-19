Наум Егорович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти22.05.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Егор Игнатьевич
Мать: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Наумова
Мать ребёнка: Праскева Васильева
Рождение ребёнка
30.04.1822
Сын: Арсений Наумов
Мать ребёнка: Праскева Васильева
Осташковской слободы, Селижаровской волости, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1825
Мать ребёнка: Праскева Васильева
Рождение ребёнка
08.07.1827
Сын: Владимир Наумов
Мать ребёнка: Праскева Васильева
Рождение ребёнка
12.03.1830
Сын: Алексей Наумов
Мать ребёнка: Праскева Васильева
Рождение ребёнка
10.10.1832
Дочь: Праскева Наумова
Мать ребёнка: Праскева Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.1840
Причина смерти: внезапно