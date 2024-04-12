Владимир Наумов
Место рождения
Дата рождения08.07.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1827
Отец: Наум Егорович
Мать: Праскева Васильева
Бракосочетание
28.01.1852
Жена: Устинья Трифонова
Рождение ребёнка
29.08.1853
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Устинья Трифонова
Рождение ребёнка
22.01.1855
Сын: Иван Владимирович
Мать ребёнка: Устинья Трифонова
Рождение ребёнка
19.07.1857
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Устинья Трифонова
Рождение ребёнка
30.07.1860
Сын: Василий Владимирович
Мать ребёнка: Устинья Трифонова
Рождение ребёнка
07.08.1865
Сын: Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Устинья Трифонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Устинья Трифонова
Смерть
Неизвестно