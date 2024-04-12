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Владимир Наумов

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.07.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1827

Отец: Наум Егорович

Мать: Праскева Васильева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1852

Жена: Устинья Трифонова

Рождение ребёнка
29.08.1853

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Устинья Трифонова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1855

Сын: Иван Владимирович

Мать ребёнка: Устинья Трифонова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1857

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: Устинья Трифонова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1860

Сын: Василий Владимирович

Мать ребёнка: Устинья Трифонова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1865

Сын: Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Устинья Трифонова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Устинья Трифонова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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