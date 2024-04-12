Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Владимирович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1860

Отец: Владимир Наумов

Мать: Устинья Трифонова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.08.1886

Сын: Сучков Иван Васильев

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1892

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.01.1897

Сын: Семен Васильев

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1903

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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