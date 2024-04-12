Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения30.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1860
Отец: Владимир Наумов
Мать: Устинья Трифонова
Рождение ребёнка
23.08.1886
Сын: Сучков Иван Васильев
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
14.08.1892
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
31.01.1897
Сын: Семен Васильев
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
04.03.1903
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно