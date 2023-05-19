Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1886

Сын: Сучков Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Владимирович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1892

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Владимирович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.01.1897

Сын: Семен Васильев

Отец ребёнка: Василий Владимирович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1903

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Владимирович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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