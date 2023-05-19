Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1886
Сын: Сучков Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Владимирович
Рождение ребёнка
14.08.1892
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Владимирович
Рождение ребёнка
31.01.1897
Сын: Семен Васильев
Отец ребёнка: Василий Владимирович
Рождение ребёнка
04.03.1903
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно