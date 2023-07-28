Анна Наумова
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Наум Егорович
Мать: Праскева Васильева
Бракосочетание
09.02.1840
Муж: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Илья Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1843
Сын: Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Евдоким Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1846
Сын: Федор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1847
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1849
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1858
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно