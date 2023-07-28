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Анна Наумова

Место рождения

Мозжарино

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Наум Егорович

Мать: Праскева Васильева

Бракосочетание
09.02.1840

Муж: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Илья Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1843

Сын: Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Евдоким Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1846

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1847

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1849

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1858

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно