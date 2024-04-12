Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
09.02.1840
Жена: Анна Наумова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Илья Михайлович
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
27.07.1843
Сын: Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Евдоким Михайлович
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
09.02.1846
Сын: Федор Михайлович
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
16.07.1847
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
18.09.1849
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
12.08.1858
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Анна Наумова
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно