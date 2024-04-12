Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Иванович

Место рождения

Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.02.1840

Жена: Анна Наумова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Илья Михайлович

Мать ребёнка: Анна Наумова

Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1843

Сын: Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Анна Наумова

Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Анна Наумова

Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.02.1846

Сын: Федор Михайлович

Мать ребёнка: Анна Наумова

Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1847

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Анна Наумова

Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.09.1849

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Анна Наумова

Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Анна Наумова

Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Анна Наумова

Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.08.1858

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Анна Наумова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Головково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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