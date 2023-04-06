Родионова (Плеханова) Марія
Место рождения
Дата рождения19.07.1815
Дата смерти07.04.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1815
Отец: Плехановъ Степанъ
Мать: Плеханова Авдотья
Бракосочетание
?.01.1837
Муж: Родионовъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.01.1838
Сын: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Отец ребёнка: Родионовъ Степанъ
Рождение ребёнка
07.07.1844
Сын: Родионовъ Аѳонасій
Отец ребёнка: Родионовъ Степанъ
Рождение ребёнка
18.01.1846
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Родионовъ Степанъ
Рождение ребёнка
06.11.1849
Сын: Родионовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Родионовъ Степанъ
Рождение ребёнка
17.03.1853
Дочь: Демидова Дарія
Отец ребёнка: Родионовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1858
Сын: Родионовъ Леонтій
Отец ребёнка: Родионовъ Степанъ
Смерть
07.04.1891