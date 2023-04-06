Родионова (Плеханова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионова (Плеханова) Марія

Родионова (Плеханова) Марія

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.07.1815

Дата смерти

07.04.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1815

Отец: Плехановъ Степанъ

Мать: Плеханова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Муж: Родионовъ Степанъ

Рождение ребёнка
01.01.1838

Сын: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Отец ребёнка: Родионовъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1844

Сын: Родионовъ Аѳонасій

Отец ребёнка: Родионовъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1846

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Родионовъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1849

Сын: Родионовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Родионовъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1853

Дочь: Демидова Дарія

Отец ребёнка: Родионовъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Родионовъ Леонтій

Отец ребёнка: Родионовъ Степанъ

Смерть
07.04.1891
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close