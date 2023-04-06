Родионовъ Овчинниковъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионовъ Овчинниковъ Степанъ

Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1838

Отец: Родионовъ Степанъ

Мать: Родионова Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1861

Жена: Родионова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1862

Сын: Родионовъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Родионова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1864

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Родионова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1865

Дочь: Марѳа

Мать ребёнка: Родионова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1867

Дочь: Родионова Устинія

Мать ребёнка: Родионова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1869

Дочь: Овчинникова Евѳимія

Мать ребёнка: Родионова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1870

Дочь: Горшенина Марина

Мать ребёнка: Родионова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1872

Дочь: Таракина Хрестинья

Мать ребёнка: Родионова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1874

Дочь: Плеханова Ольга

Мать ребёнка: Родионова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1880

Сын: Родионовъ Иванъ

Мать ребёнка: Родионова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1883

Сын: Родионовъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Родионова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Родионовъ Степанъ

Мать ребёнка: Родионова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хуртина Аѳонасія

Мать ребёнка: Родионова Дарья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close