Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения01.01.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1838
Отец: Родионовъ Степанъ
Мать: Родионова Марія
Бракосочетание
03.02.1861
Жена: Родионова Дарья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1862
Сын: Родионовъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Родионова Дарья
Рождение ребёнка
24.05.1864
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Родионова Дарья
Рождение ребёнка
03.07.1865
Дочь: Марѳа
Мать ребёнка: Родионова Дарья
Рождение ребёнка
30.09.1867
Дочь: Родионова Устинія
Мать ребёнка: Родионова Дарья
Рождение ребёнка
12.07.1869
Дочь: Овчинникова Евѳимія
Мать ребёнка: Родионова Дарья
Рождение ребёнка
17.07.1870
Дочь: Горшенина Марина
Мать ребёнка: Родионова Дарья
Рождение ребёнка
23.07.1872
Дочь: Таракина Хрестинья
Мать ребёнка: Родионова Дарья
Рождение ребёнка
02.07.1874
Дочь: Плеханова Ольга
Мать ребёнка: Родионова Дарья
Рождение ребёнка
30.05.1880
Сын: Родионовъ Иванъ
Мать ребёнка: Родионова Дарья
Рождение ребёнка
19.12.1883
Сын: Родионовъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Родионова Дарья
Рождение ребёнка
1886
Сын: Родионовъ Степанъ
Мать ребёнка: Родионова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хуртина Аѳонасія
Мать ребёнка: Родионова Дарья