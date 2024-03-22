Родионова (Баушкина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Баушкина) Дарья

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.03.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1842

Отец: Баушкинъ Алексѣй

Мать: Баушкина Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1861

Муж: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1862

Сын: Родионовъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1864

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1865

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1867

Дочь: Родионова Устинія

Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1869

Дочь: Овчинникова Евѳимія

Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1870

Дочь: Горшенина Марина

Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1872

Дочь: Таракина Хрестинья

Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1874

Дочь: Плеханова Ольга

Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1880

Сын: Родионовъ Иванъ

Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1883

Сын: Родионовъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Родионовъ Степанъ

Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хуртина Аѳонасія

Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

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