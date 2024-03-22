Родионова (Баушкина) Дарья
Место рождения
Дата рождения11.03.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Баушкинъ Алексѣй
Мать: Баушкина Настасья
Сын: Родионовъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Дочь: Родионова Устинія
Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Дочь: Овчинникова Евѳимія
Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Дочь: Горшенина Марина
Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Дочь: Таракина Хрестинья
Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Дочь: Плеханова Ольга
Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Сын: Родионовъ Иванъ
Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Сын: Родионовъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Сын: Родионовъ Степанъ
Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Дочь: Хуртина Аѳонасія
Отец ребёнка: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ