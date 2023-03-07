Плеханова (Родионова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова (Родионова) Ольга

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1874

Отец: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ

Мать: Родионова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Плехановъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1895

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Плехановъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1897

Сын: Плехановъ Иванъ

Отец ребёнка: Плехановъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1899

Сын: Плехановъ Петръ

Отец ребёнка: Плехановъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Плехановъ Григорий

Отец ребёнка: Плехановъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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