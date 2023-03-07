Плеханова (Родионова) Ольга
Место рождения
Дата рождения02.07.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1874
Отец: Родионовъ Овчинниковъ Степанъ
Мать: Родионова Дарья
Бракосочетание
30.01.1895
Муж: Плехановъ Макаръ
Рождение ребёнка
03.10.1895
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Плехановъ Макаръ
Рождение ребёнка
20.09.1897
Сын: Плехановъ Иванъ
Отец ребёнка: Плехановъ Макаръ
Рождение ребёнка
18.06.1899
Сын: Плехановъ Петръ
Отец ребёнка: Плехановъ Макаръ
Рождение ребёнка
17.11.1905
Сын: Плехановъ Григорий
Отец ребёнка: Плехановъ Макаръ