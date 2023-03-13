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Плехановъ Макаръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Плехановъ Назаръ

Мать: Плеханова (Хуртина) Екатерина

Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Плеханова (Родионова) Ольга

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1895

Дочь: (Плеханова) Устинья

Мать ребёнка: Плеханова (Родионова) Ольга

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1897

Сын: Плехановъ Иванъ

Мать ребёнка: Плеханова (Родионова) Ольга

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1899

Сын: Плехановъ Петръ

Мать ребёнка: Плеханова (Родионова) Ольга

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Плехановъ Григорий

Мать ребёнка: Плеханова (Родионова) Ольга

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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