Плехановъ Макаръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Плехановъ Назаръ
Бракосочетание
30.01.1895
Рождение ребёнка
03.10.1895
Дочь: (Плеханова) Устинья
Мать ребёнка: Плеханова (Родионова) Ольга
Рождение ребёнка
20.09.1897
Сын: Плехановъ Иванъ
Мать ребёнка: Плеханова (Родионова) Ольга
Рождение ребёнка
18.06.1899
Сын: Плехановъ Петръ
Мать ребёнка: Плеханова (Родионова) Ольга
Рождение ребёнка
17.11.1905
Сын: Плехановъ Григорий
Мать ребёнка: Плеханова (Родионова) Ольга