Плеханова (Хуртина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова (Хуртина) Екатерина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1837

Отец: Хуртинъ Михаилъ

Мать: Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.05.1858

Муж: Плехановъ Назаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1859

Сын: Плехановъ Ерофей

Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1861

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1862

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1865

Сын: Плехановъ Мефодий

Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1870

Сын: Плехановъ Маркъ

Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1872

Сын: Плехановъ Левъ

Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Плехановъ Макаръ

Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ

Рождение ребёнка
24.02.1874

Сын: Плехановъ Федоръ

Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1875

Сын: Плехановъ Иванъ

Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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