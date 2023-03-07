Плеханова (Хуртина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения14.11.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1837
Отец: Хуртинъ Михаилъ
Мать: Прасковья
Бракосочетание
04.05.1858
Муж: Плехановъ Назаръ
Рождение ребёнка
03.10.1859
Сын: Плехановъ Ерофей
Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ
Рождение ребёнка
30.03.1861
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ
Рождение ребёнка
26.10.1862
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ
Рождение ребёнка
18.06.1865
Сын: Плехановъ Мефодий
Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ
Рождение ребёнка
03.01.1870
Сын: Плехановъ Маркъ
Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1872
Сын: Плехановъ Левъ
Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ
Рождение ребёнка
1873
Сын: Плехановъ Макаръ
Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ
Рождение ребёнка
24.02.1874
Сын: Плехановъ Федоръ
Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ
Рождение ребёнка
17.10.1875
Сын: Плехановъ Иванъ
Отец ребёнка: Плехановъ Назаръ