Баушкина (Резанова) Настасья
Место рождения
Дата рождения1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Резановъ Зиновий
Мать: Резанова Наталья
Рождение ребёнка
27.05.1838
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Баушкинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
11.03.1842
Дочь: Родионова Дарья
Отец ребёнка: Баушкинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
29.07.1844
Дочь: Балакина Соломония
Отец ребёнка: Баушкинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
18.07.1850
Дочь: Горшенина Мария
Отец ребёнка: Баушкинъ Алексѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баушкинъ Алексѣй