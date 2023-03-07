Баушкина (Резанова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баушкина (Резанова) Настасья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Резановъ Зиновий

Мать: Резанова Наталья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1838

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Баушкинъ Алексѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1842

Дочь: Родионова Дарья

Отец ребёнка: Баушкинъ Алексѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1844

Дочь: Балакина Соломония

Отец ребёнка: Баушкинъ Алексѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1850

Дочь: Горшенина Мария

Отец ребёнка: Баушкинъ Алексѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баушкинъ Алексѣй

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