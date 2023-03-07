Родионовъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения06.11.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1849
Отец: Родионовъ Степанъ
Мать: Родионова Марія
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кузнецова Екатерина
Мать ребёнка: Родионова Александра
Рождение ребёнка
01.04.1873
Сын: Родионовъ Георгий
Мать ребёнка: Родионова Александра
Рождение ребёнка
04.07.1875
Сын: Родионовъ Сергей
Мать ребёнка: Родионова Александра
Рождение ребёнка
01.03.1879
Сын: Родионовъ Герасимъ
Мать ребёнка: Родионова Александра
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Родионова Александра
Мать ребёнка: Родионова Александра
Рождение ребёнка
13.09.1883
Сын: Родионовъ Иванъ
Мать ребёнка: Родионова Александра
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Зиновия
Мать ребёнка: Родионова Александра
Рождение ребёнка
20.04.1890
Сын: Родионовъ Яковъ
Мать ребёнка: Родионова Александра