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Родионовъ Михаилъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.11.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1849

Отец: Родионовъ Степанъ

Мать: Родионова Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кузнецова Екатерина

Мать ребёнка: Родионова Александра

Рождение ребёнка
01.04.1873

Сын: Родионовъ Георгий

Мать ребёнка: Родионова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Родионовъ Сергей

Мать ребёнка: Родионова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1879

Сын: Родионовъ Герасимъ

Мать ребёнка: Родионова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Родионова Александра

Мать ребёнка: Родионова Александра

Рождение ребёнка
13.09.1883

Сын: Родионовъ Иванъ

Мать ребёнка: Родионова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Зиновия

Мать ребёнка: Родионова Александра

Рождение ребёнка
20.04.1890

Сын: Родионовъ Яковъ

Мать ребёнка: Родионова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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