Кузнецова (Родионова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Родионовъ Михаилъ
Мать: Родионова Александра
Бракосочетание
04.02.1891
Муж: Кузнецовъ Григорий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1892
Сын: Кузнецовъ Георгий
Отец ребёнка: Кузнецовъ Григорий
Рождение ребёнка
22.04.1895
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кузнецовъ Григорий
Рождение ребёнка
12.09.1897
Сын: Кузнецовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Григорий