Кузнецова (Родионова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Родионова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Родионовъ Михаилъ

Мать: Родионова Александра

Бракосочетание
04.02.1891

Муж: Кузнецовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1892

Сын: Кузнецовъ Георгий

Отец ребёнка: Кузнецовъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1895

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кузнецовъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1897

Сын: Кузнецовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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