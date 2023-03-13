Плеханова (Лошкомоева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова (Лошкомоева) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

03.12.1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Лошкомоевъ Петръ

Мать: Лошкомоева Федосья

Рождение ребёнка
19.08.1804

Сын: Плехановъ Петръ

Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Плехановъ Прокофий

Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1808

Сын: Плехановъ Иванъ

Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Самарина Анна

Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1815

Дочь: Родионова Марія

Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Баранова Марфа

Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Плехановъ Федоръ

Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехановъ Степанъ

Смерть
03.12.1839
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан