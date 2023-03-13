Плеханова (Лошкомоева) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти03.12.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Лошкомоевъ Петръ
Мать: Лошкомоева Федосья
Рождение ребёнка
19.08.1804
Сын: Плехановъ Петръ
Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Плехановъ Прокофий
Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ
Рождение ребёнка
15.06.1808
Сын: Плехановъ Иванъ
Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Самарина Анна
Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1815
Дочь: Родионова Марія
Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Баранова Марфа
Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ
Рождение ребёнка
1822
Сын: Плехановъ Федоръ
Отец ребёнка: Плехановъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плехановъ Степанъ
Смерть
03.12.1839