Демидова (Родионова) Дарія
Место рождения
Дата рождения17.03.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1853
Отец: Родионовъ Степанъ
Мать: Родионова Марія
Бракосочетание
23.01.1872
Муж: Демидовъ Аполлонъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1873
Дочь: Любимова Марѳа
Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
20.01.1875
Дочь: Соболева Ксенія
Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
14.04.1879
Сын: Демидовъ Семенъ
Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
1881
Сын: Демидовъ Иванъ
Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
05.10.1883
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
13.11.1888
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
16.02.1891
Сын: Демидовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
29.03.1892
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
04.07.1894
Дочь: Демидова Ѳекла
Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидовъ Иванъ
Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ