Демидова (Родионова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Родионова) Дарія

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.03.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1853

Отец: Родионовъ Степанъ

Мать: Родионова Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1872

Муж: Демидовъ Аполлонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1873

Дочь: Любимова Марѳа

Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1875

Дочь: Соболева Ксенія

Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1879

Сын: Демидовъ Семенъ

Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Демидовъ Иванъ

Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ

Рождение ребёнка
05.10.1883

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1888

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1891

Сын: Демидовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1892

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1894

Дочь: Демидова Ѳекла

Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидовъ Иванъ

Отец ребёнка: Демидовъ Аполлонъ

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