Любимова (Демидова) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Демидова) Марѳа

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.06.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1873

Отец: Демидовъ Аполлонъ

Мать: Демидова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Любимовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1894

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1897

Дочь: Любимова Матрена

Отец ребёнка: Любимовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1898

Дочь: Любимова Прасковья

Отец ребёнка: Любимовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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