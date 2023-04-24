Любимова (Демидова) Марѳа
Место рождения
Дата рождения29.06.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1873
Отец: Демидовъ Аполлонъ
Мать: Демидова Дарія
Бракосочетание
24.01.1893
Муж: Любимовъ Петръ
Рождение ребёнка
18.04.1894
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Петръ
Рождение ребёнка
13.03.1897
Дочь: Любимова Матрена
Отец ребёнка: Любимовъ Петръ
Рождение ребёнка
26.09.1898
Дочь: Любимова Прасковья
Отец ребёнка: Любимовъ Петръ