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Старкин Яков Яковлевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

04.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Старкин Яков Андреевич

Мать: Евдокия Ильинична

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.01.1878

Жена: Старкина Анна Климентьевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1879

Дочь: Матвеев Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1881

Сын: Старкин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1882

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1885

Сын: Старкин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна

Рождение ребёнка
08.09.1888

Сын: Старкин Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1889

Сын: Старкин Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1892

Сын: Старкин Парфирий Яковлевич

Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1894

Сын: Старкин Архип Яковлевич

Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1897

Сын: Старкин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна

Смерть
04.07.1906
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