Старкин Яков Яковлевич
Место рожденияНикитино, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения1860
Дата смерти04.07.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1860
Отец: Старкин Яков Андреевич
Мать: Евдокия Ильинична
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.01.1878
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1879
Дочь: Матвеев Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1881
Сын: Старкин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1882
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1885
Сын: Старкин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
08.09.1888
Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1889
Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1892
Сын: Старкин Парфирий Яковлевич
Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1894
Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1897
Мать ребёнка: Старкина Анна Климентьевна
Смерть
04.07.1906