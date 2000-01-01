Старкин Яков Андреевич
Место рожденияНикитино, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения1836
Дата смерти06.07.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1870
Дочь: Ефимия Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
21.10.1878
Сын: Старкин Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Смерть
06.07.1896
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область