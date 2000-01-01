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Старкин Яков Андреевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

06.07.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Старкина Андрей Степанович

Мать: Старкина Федосья Юдиновна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Старкин Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1870

Дочь: Ефимия Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
21.10.1878

Сын: Старкин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Смерть
06.07.1896
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
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